Kjaer Chelsea için gururlanıyor

Fenerbahçe'nin Danimarkalı defans oyuncusu Simon Kjaer, adının sık sık Chelsea ile anılmasından dolayı 'gurur duyduğunu' söyledi.



"Bir oyuncu olarak, dedikodulara gözlerinizi ve kulaklarınızı kapatmanız gerekiyor" gerekiyor diyen Kjaer, bu konu hakkında daha önce Fenerbahçe'nin de resmi bir açıklama yaptığını hatırlattı. Büyük kulüplerle anılmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Kjaer, "Bu, işleri iyi yaptığımı gösterir. Ancak şuan Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve buraya odaklandım" ifadelerini kullandı. Kadıköy'de kazanılan Manchester United maçı ile ilgili de, "ManU, gelenekleri olan büyük bir takım ve onlar karşısında İstanbul'da kazanmak harikaydı. Harika bir atmosfer vardı ve günün birinde futbolu bıraktığımda hep hatırlayacağım bir maç olarak kalacak" dedi. Yıldız oyuncu, kazandıkları ManU maçının kendilerine Avrupa Ligi için gerekli cesareti verdiğinin de altını çizdi. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyleyen Kjaer, Avrupa'da ve Türkiye'de büyük bir taraftar kitlesine sahip olduklarını ve bu sezon Avrupa'da daha ileriye gitmek istediklerini de sözlerine ekledi.