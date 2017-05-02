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Kjaer için Zubizarreta görevlendirildi

Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya, Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer'i kadrosuna katmak istiyor

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Kjaer için Zubizarreta görevlendirildi

Calciomercato’nun haberine göre; Marsilya Futbol Direktörü Andoni Zubizarreta, Danimarkalı stoperin transferi için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle teknik direktör Rudi Garcia'nın alınmasını istediği Kjaer için ciddi bi teklif sunmaya hazırlanan Fransız kulübü, bu transfer için Zubizarreta'yı bizzat görevlendirdi. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Zubizarreta'nın Fenerbahçe'ye 10 milyon avroluk bir teklif yapacağı belirtilirken, Finansal Fair Play kısıtlaması nedeniyle zor günler geçiren sarı-lacivertlilerin ekonomik kaynak yaratmak adına Danimarkalı oyuncunu satabileceğine dikkat çekildi.

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FutbolFenerbahçeSimon KjaerMarsilya
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