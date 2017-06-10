Kjaer'in alternatifi Barcelona'dan

Milan'ın ilgilendiği Danimakalı stoper için somut bir adım atarsa sarı-lacivertliler Barcelonalı Jeremy Mathieu'ya yönelecek. Çizme ekibinin Çinli yöneticilere satılması takımın transfer piyasasında ısrarcı bir tavır sergilemesine sebep oldu. Kjaer'e geri çevrilmesi zor bir teklif yapılması halinde Fenerbahçe Mathieu için temaslarına başlayacak. İspanyol stoper son üç sezonu Barcelona'da geçirdi ve aralarında Şampiyonlar Ligi'nin de bulunduğu toplam 8 kupa kazanmayı başardı.