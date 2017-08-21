Kjaer'in yerine Gomez

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan Gustavo Gomez transferini bitirmek üzere İtalya'ya çıkarma yapıyor. Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın stoperi Gustavo Gomez transferinde son aşamaya geldi. Sky Sports muhabiri Gianluca Di Marzio'ya göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki Paraguaylı stoper için Milan kulübüyle görüşmek üzere İtalya'ya gelecek. Simon Kjaer'i sattıktan sonra stoper arayışlarını hızlandıran sarı-lacıvertliler, Gustavo Gomez'i kadrosuna katarak savunmasını güçlendirmek istiyor.