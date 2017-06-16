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Klaassen Everton'da

Everton, Ajax'ta başarılı bir performans ortaya koyan Klaassen'i renklerine bağladı

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Klaassen Everton'da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Klaassen'in 23,6 milyon sterlin bonservis bedeliyle 5 yıllığına transfer edildiği bildirildi. 2011 yılından bu yana Ajax ile 163 maça çıkan ve 49 gol atan 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, üç kez de ülkesinde şampiyonluk sevinci yaşadı. Transfer dönemine hızlı giren Everton, Sunderland'in 23 yaşındaki kalecisi Jordan Pickford'u 25 milyon sterline kadrosuna katmıştı.

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Davy KlaassenEvertonİngiltere Premier Lig
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