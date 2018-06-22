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Koç: Cocu, heyecan verici

Fenerbahçe, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

22 Haziran 2018 Cuma 17:32
Koç: Cocu, heyecan verici

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Cocu ile 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı bildirildi. Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, 2018-2019 futbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak.

Cocu'nun takımın başına getirilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'nin uzun süredir araştırmalarda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici, atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Cocu ise "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki mesaisine takımın toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.

PSV de duyurdu

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden PSV, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

PSV Kulübü tarafından yapılan basın açıklamasında, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve takımın yeni teknik direktörünün Mark van Bommel olduğu belirtildi. Açıklamada, 47 yaşındaki teknik direktör Cocu'nun yanı sıra yardımcısı Chris van der Weerden'in de Fenerbahçe'ye gideceği kaydedildi.

Cocu'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili her şeyin hızlı geliştiğini ama hazırlıklı olduklarını belirten kulübün genel müdürü Toon Gerbrands, "Başarı, talepleri de birlikte getirir. Cocu'ya PSV'de elde ettiği başarıları için teşekkür ediyoruz. Cocu, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine sonsuz saygım var. Türkiye'de kendisine büyük başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı. Hollandalı eski milli futbolcu Phillip Cocu, teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası kazanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
PSV EindhovenPhilip CocuHollandaFenerbahçe
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