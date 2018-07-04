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Koç, taraftarı tribüne çekti

Haziran ayı başında 698 binde olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
Koç, taraftarı tribüne çekti

Fenerbahçe Kulübünde Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli futbol takımının Passolig kart satışları yükselişe geçti.

Passolig yetkililerinden aldığı bilgiye göre haziran ayı başında 698 binde olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bir aylık sürede 12 binden fazla kart satın aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, yaz dönemi olmasına rağmen takımlarının Passolig kartlarına büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray'a yaklaşıyor

Sarı-lacivertli kulüp, Passolig kart sayısında önde olan Galatasaray'a biraz daha yaklaştı. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Passolig Kart Ligi’nde lider olan sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda bu unvanı Galatasaray’a bırakmıştı. Fenerbahçe'nin şu an 710 bin 758 Passolig kart sahibi taraftarı var. Galatasaray, 749 bin 841 kartla lider olurken, sarı-lacivertli ekip ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş, 647 bin 639 Passolig kart satışına sahipken, Trabzonspor 212 bin 149 satış yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolPassoligSüper Lig
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