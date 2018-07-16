Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90594
ALTIN
193.776
DOLAR
4.8413
STERLİN
6.4264
EURO
5.6733

Koç, taraftarlara sözünü tuttu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda Öğrenci Tribünü için kombine kart başvurusunda bulunan sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:29
Koç, taraftarlara sözünü tuttu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda Öğrenci Tribünü için kombine kart başvurusunda bulunan sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yeni sezondaki iç saha maçları için sadece öğrencilere sunulan sınırlı sayıdaki kombine biletlere yoğun ilgi olduğu ve başkan Koç'un da Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinde sarı-lacivertli taraftarlarla buluştuğu ifade edildi.

Yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da yanında bulunduğu Ali Koç'a Fenerbahçe taraftarının sevgi gösterisinde bulunduğu bildirildi. Ali Koç'un yakından ilgilendiği ve tek tek sohbet ettiği sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdiği kaydedildi. FB TV'ye yaptığı açıklamalar sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde de yer alan Ali Koç, şunları kaydetti: "Tüyler diken diken. Dün gece 600 kişi geldiler, sıraya girdiler. Hazırlıklı gelmişler, kumanyayla. Verdiğimiz sözü tutmuş olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Çünkü ben ve yönetimim için bu gençlik tribünü büyük önem arz ediyor. Örnek bir tribün olmasını istiyorum. Centilmenlik çerçevesinde sonuna kadar kulübünü destekleyen, küfürden arınmış, önce tüm Fenerbahçelilere sonra tüm takım taraftarlarına örnek olacak bir tribün olacağına inanıyorum. Kombineler yarı fiyatla çıktı, çok ilgi alaka var. Gençler pırıl pırıl. Heyecanlılar. Onlar bizim beklentilerimizi karşıladılar, inşallah biz de onların beklentilerini karşılayabiliriz. Güzel günler yolda…"

AA

Son Güncelleme: 16.07.2018 14:29
Anahtar Kelimeler:
Ülker StadıÖğrenci TribünüFutbolFenerbahçeAli Koç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruslardan güzel ev sahipliği
Ruslardan güzel ev sahipliği
Burak ameliyat edilecek
Burak ameliyat edilecek
'VAR' penaltı sayısını arttırdı
'VAR' penaltı sayısını arttırdı
Akhisar, Erzurum'dan dönüyor
Akhisar, Erzurum'dan dönüyor
İlk rakip İngiltere
İlk rakip İngiltere
"Hepinize teşekkürler"
"Hepinize teşekkürler"
Süper Lig'de Vida gibisi yok
Süper Lig'de Vida gibisi yok
22 yıl sonra bir ilk
22 yıl sonra bir ilk
237 puanla lider Brezilya
237 puanla lider Brezilya
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim