Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587

Koç'un önceliği mali yapı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Başta futbol olmak üzere mücadele ettiğimiz tüm branşlarda, sponsorluk anlaşmalarımızı, ilgili sezon başlangıçları öncesinde tamamlayacağız" dedi

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:53
Koç'un önceliği mali yapı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün içinde bulunduğu mali durumu çözümlemek adına önceliklerini belirlediklerini ve bu kapsamda sponsorluk çalışmalarına öncelik verdiklerini belirtti.

Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin temmuz sayısındaki başyazısında kulübün mali durumu, seçim süreci, Fenerbahçe Üniversitesi ve "3 Temmuz" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kulübün mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması için banka ve faktoring şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü bildiren Koç, "Gelirlerimizi artırmak için sponsorluk çalışmalarına öncelik verdik. Bu bağlamda, ülkemizin en değerli markalarından biri olan Fenerbahçe Kulübünün sponsorluk potansiyelini en üst seviyeye getirmek için uluslararası bir pazarlama şirketi ile anlaşarak birçok marka ile görüşmeler yapıyoruz. Başta futbol olmak üzere mücadele ettiğimiz tüm branşlarda, sponsorluk anlaşmalarımızı, ilgili sezon başlangıçları öncesinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe dergisinin temmuz sayısındaki başyazısında ilk defa taraftarlara sarı-lacivertli kulübün başkanı olarak seslenmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Ali Koç, üniversite ile ilgili ise şunları aktardı: "Üniversitemiz için gereken çalışmaları en üst seviyede gerçekleştirebilmek ve akademik faaliyetleri en mükemmel seviyede sunabilmek adına başlangıç tarihi olarak öngörülen 2018/2019 öğretim yılının, bir yıl ertelenmesi için YÖK'ün müsaadelerine başvurulmuştur. Başvurumuzu olumlu değerlendiren YÖK Başkanı ve Kurul Üyelerine teşekkür eder; çalışmalarımızla ilgili gerekli bilgilendirmeyi ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşacağımızı ifade etmek isterim."

Taraftara, tüm branşlarda kombineleri alarak, Fenerium'ları destekleme çağrısında bulunan Ali Koç, üzerinden 7 yıl geçen "3 Temmuz" hadisesinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve maddi hasarların tazmini için gereken adımları atacaklarını da ifade etti.


 

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
Ali KoçFenerbahçe KulübüFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trezeguet, İtalyan devine gidiyor
Trezeguet, İtalyan devine gidiyor
Olcay olmadı hedef Bryan Ruiz
Olcay olmadı hedef Bryan Ruiz
Önce kontrol sonra doğum günü
Önce kontrol sonra doğum günü
Comolli, Fener'deki eksiği buldu
Comolli, Fener'deki eksiği buldu
Negredo kamp kadrosuna alınmadı
Negredo kamp kadrosuna alınmadı
Akhisar'da yeni patron Susic
Akhisar'da yeni patron Susic
Yarın iki maç oynanacak
Yarın iki maç oynanacak
Gençlerimiz Avrupa yolunda
Gençlerimiz Avrupa yolunda
"VAR ile hatadan dönülecek"
"VAR ile hatadan dönülecek"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim