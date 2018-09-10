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Kocaelispor için büyük kampanya

Kocaelispor için yapılan yardım kampanyası kapsamında yaklaşık bir ayda 33 bin 778 lira yardım toplandı

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:13
Kocaelispor için büyük kampanya

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" sloganıyla başlatılan 3 ay süreli kampanyada, 29 günlük sürede 33 bin 778 lira yardım toplandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Hüseyin Aksoy öncülüğünde siyasiler, oda başkanları, Kocaelispor kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Kocaelispor için "Efsane Geri Dönüyor" isimli yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Komite kurulup Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesi'nde TR 16 0001 0024 2440 1764 0250 39 İBAN numaralı hesap açılarak, kamuoyuyla paylaşıldığı ve her kesimden destek talep edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yardım kampanyası için açılan hesapta 10 Eylül itibarıyla 33 bin 778 lira yardım toplanmıştır. Bu yardımlar Kocaelispor Kulübü'ne çok önemli katkılar sağlayacaktır. İnanıyor ve biliyoruz ki taşın altına elini koymaktan çekinmeyen değerli Kocaeliler, 'az' ve 'çok' demeden 3 ay sürecek 'Efsane Geri Dönüyor' yardım kampanyasına destek vermeye devam edeceklerdir. Kampanyanın başladığı 13 Ağustos tarihinden bu güne destekte bulunan değerli Kocaelililerin her bireyine, vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden kampanyamıza destek ve katkılarınızı bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Efsane Geri DönüyorKocaelisporYardım Kampanyası
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