Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, henüz ideal 11'ini bulamadı. Transferlerin devam etmesi ve kadronun henüz istediği noktaya ulaşamaması nedeniyle kaleden forvete kadar birçok noktada farklı arayışlar içinde olan Kocaman, geride kalan 5 resmi maçta 5 oyuncudan vazgeçmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 3 maçın yanı sıra Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de 16 farklı isim ilk 11'de boy gösterdi. 5 maçın 4'ünde kaleyi Volkan Demirel'e teslim eden Kocaman, Vardar karşılaşmasında ise Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Kocaman 5 oyuncudan vazgeçemiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan 5 resmi karşılaşmada 5 futbolcudan vazgeçmedi
22 Ağustos 2017 Salı 14:51
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, henüz ideal 11'ini bulamadı. Transferlerin devam etmesi ve kadronun henüz istediği noktaya ulaşamaması nedeniyle kaleden forvete kadar birçok noktada farklı arayışlar içinde olan Kocaman, geride kalan 5 resmi maçta 5 oyuncudan vazgeçmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 3 maçın yanı sıra Süper Lig'de 2 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de 16 farklı isim ilk 11'de boy gösterdi. 5 maçın 4'ünde kaleyi Volkan Demirel'e teslim eden Kocaman, Vardar karşılaşmasında ise Kameni'yi ilk 11'de sahaya sürdü.