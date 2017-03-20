Kocaman'a ayrılık izni çıktı Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Aykut Kocaman ile sözleşmelerinin devam ettiğini söylerken, "Ancak kendisi ayrılmak isterse bunu saygıyla karşılarız" dedi

20 Mart 2017 Pazartesi 13:52 Bu haber kez okundu.