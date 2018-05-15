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Kocaman, Ersun Yanal'ı geride bıraktı

Süper Lig'de son haftaya girilirken attığı 75 golle ligin en çok gol atan takımı olan teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Ersun Yanal ile şampiyonluk yaşanan 2013-2014 sezonundan daha iyi hücum performansı sergiledi

15 Mayıs 2018 Salı 17:34
Kocaman, Ersun Yanal'ı geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken en golcü takım durumunda bulunan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunun hücum performansını geride bıraktı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor deplasmanında aldığı 7-0'lık galibiyetle ligin en golcü takımı haline geldi. Gol sayısını 75'e yükselten sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 1 gol önünde bulunuyor.

Özellikle oynattığı hücum futboluyla sarı-lacivertli taraftarlardan övgü alan teknik direktör Ersun Yanal'ın döneminde Fenerbahçe, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunda Süper Lig'in en golcü takımı olarak 34 haftada 74 gol kaydetmişti. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Ersun Yanal dönemini, ligde sezonun bitimine bir hafta kala geride bırakmış oldu.

Son 7 sezonun en iyisi

Fenerbahçe, ligde 75 golle son 7 sezonun da en golcü performansına ulaştı. Yine Kocaman döneminde şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda rakip fileleri 34 haftada 84 kez havalandıran sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 sezonda en fazla 2013-2014'te Yanal döneminde 74 kez rakip fileleri havalandırabilmişti. Sarı-lacivertliler, Süper Final oynanan 2011-2012'de 40 maçta 70 gol atarken, söz konusu dönemdeki diğer sezonlarda 2012-2013'te 56, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017'de 60'ar gol atabilmişti.

Son 12 sezonun en golcü 2 döneminde Kocaman var

Fenerbahçe'nin son 12 sezondaki en golcü 2 döneminde Aykut Kocaman'ın imzası var. Christoph Daum'un teknik direktörlüğü zamanında 2005-2006 sezonunda 90 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, daha sonra sadece iki sezon 74 golden fazla attı. Bu iki dönemde de (2010-2011 ve 2017-2018) Aykut Kocaman'ın takımın başında olması dikkati çekti. Kocaman, söz konusu süreçte Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico, Luis Aragones, Daum, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat'ın takımlarının hücum performanslarını geride bıraktı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGölFutbolFenerbahçeErsun YanalAykut Kocaman2013-2014
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