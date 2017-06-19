Kocaman Fransa Ligi'ni sevdi

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren ve bu doğrultuda hareketli bir transfer süreci geçiren Fenerbahçe, gözünü Fransa Birinci Futbol Ligi'ndeki (Ligue 1) oyunculara çevirdi.



Bir dönem Brezilya Ligi'nden aldığı futbolcularla başarı kovalayan Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda transfer çalışmaları nı Fransa'da sürdürüyor. Transfer dönemine, geçen sezonun devre arasında kadrosuna katmak istediği Mehmet Ekici ile anlaşarak başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar iki yabancı transferini ise Fransa Ligi'nden gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi ilk yabancı transferini, Fransa Milli Takımı'nda 51 kez forma giyen Mathieu Valbuena'yı Olympique Lyon takımından alarak yapan Fenerbahçe, Monaco takımında forma giyen Nabil Dirar'ı da kadrosuna kattı.

Aykut Kocaman, transferde Fransa Ligi'ni seviyor

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi 2 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Aykut Kocaman, transferde Fransa Ligi'ni tercih ediyor. Sarı-lacivertli takımı çalıştırdığı dönemlerde, Fransa Ligi'nden Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow'u kadroya katan Kocaman, Valbuena ve Dirar transferleriyle de Fransa Ligi'nden toplam 5 futbolcuyu takıma dahil etmiş oldu.

Fransa'dan gelen oyuncuların performansları

Fenerbahçe'nin teknik direktör Aykut Kocaman döneminde Fransa Ligi'nden kadrosuna dahil ettiği oyuncular, takıma önemli katkılarda bulundu. Fenerbahçe'nin Fransa Ligi'nden transfer ettiği en istikrarlı futbolcu Moussa Sow oldu. Senegalli futbolcu sarı-lacivertli formayı ilk olarak 2011-2012 sezonunun devre arasında giydi. O sezon takıma çabuk uyum sağlayan golcü oyuncu, 12 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

Valbuena-Dirar ikilisi istikrar abidesi

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi Fransa Ligi'nden transfer ettiği Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar, istikrarlı performanslarıyla dikkati çekiyor. Valbuena, 2007-2008 sezonundan bu yana her dönem 35 maçın üzerinde sahaya çıkma başarısı gösterdi. Fransa'nın Monaco ekibinden kadroya katılan Faslı futbolcu Nabil Dirar ise eski takımında forma giydiği son 3 sezonda 102 resmi karşılaşmaya çıktı.