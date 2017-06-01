Kocaman geliyor, Lens gidiyor

Trabzonspor ile sözleşmesi biten Mehmet Ekici'nin transferini sezon ortasında bitiren Fenerbahçe, Lyon'da forma giyen Mathieu Valbuena ile de anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin bu iki ismi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.



Sözleşmesi biten Volkan Demirel'i takımda tutmayı planlayan yönetim, kaleye rekabet getirmeyi planlıyor. Sarı lacivertlilerin hedefi Arsenal'den David Ospina . Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını açıklayan Kolombiyalı kaleci için kulübü Arsenal ve oyuncuyla yapılan görüşmeler de olumlu geçti. Ospina yapılacak final görüşmesinde sorun çıkmaması halinde kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.