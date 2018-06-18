Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
0
ALTIN
194.384
DOLAR
4.7297
STERLİN
6.2640
EURO
5.4898

Kocaman ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmaya karar verdi

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:59
Kocaman ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Koç, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile göreve geldiğimiz günden itibaren, takımımızın mevcut durumu ve geleceği hakkında muhtelif görüşme ve değerlendirmeler gerçekleştirdik. Değerli hocamız ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde, dün akşam itibarıyla, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Bu yaklaşımı samimiyetle ve anlayışla karşılayan Sayın Aykut Kocaman'a, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, açıklamasında ayrıca "Futbolcu ve teknik adam olarak kulübümüze kazandırdığı başarılarının yanında, özellikle 3 Temmuz sürecindeki dimdik duruşuyla da camiamız için bir teknik direktörden çok daha fazlası olduğunu göstermiş olan Sayın Aykut Kocaman, her zaman kalplerimizde ayrı bir yere sahip olmaya devam edecektir. Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolFenerbahçeAykut Kocaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç, VAR ile güldü
İsveç, VAR ile güldü
UEFA'dan Galatasaray'a izin çıktı
UEFA'dan Galatasaray'a izin çıktı
Galatasaray'ı istiyor
Galatasaray'ı istiyor
Burak'a 1,3 milyon avro
Burak'a 1,3 milyon avro
Kolombiya'nın rakibi Japonya
Kolombiya'nın rakibi Japonya
Yarın 3 maç oynanacak
Yarın 3 maç oynanacak
Kombine kart satışları başladı
Kombine kart satışları başladı
Antalya'dan Real'e yıldız yetişecek
Antalya'dan Real'e yıldız yetişecek
Rusya ile Mısır ilk kez karşılaşacak
Rusya ile Mısır ilk kez karşılaşacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim