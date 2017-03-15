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Kocaman'ın yerine Wenger'in yardımcısı

Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılması halinde Arsene Wenger'in yardımcılığını yapan Boro Primorac'ı takımın başına geçirecek

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Kocaman'ın yerine Wenger'in yardımcısı

Yeşil beyazlılar Aykut Kocaman'ın yerini Arsenal'den doldurmaya hazırlanıyor... Express.co.uk'un haberine göre Konyaspor, Aykut Kocaman ile sözleşme yenileyememesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Arsene Wenger'in yardımcılığını yapan Boro Primorac'ı getirecek. Wenger ve Arsenal için kilit bir rolde olan Primorac, 20 yıldır Arsenal kulübünde çalışıyor. 

20 YILDIR ARSENAL'DE GÖREV YAPIYOR
Teknik direktörlük kariyerine Cannes'te başlayan Primorac, ardından bir başka Fransız ekibi Valenciennes'i çalıştırdı. 1994 yılında Gine Bissau'nun başına geçen Boro Primorac, 1994-97 yılları arasında ise Japon Ligi takımlarından Nagoya Grampus'da asistan menajerlik görevi yaptı. 1997 yılında geldiği Arsenal'de hala görevinin başında bulunan Primorac, Arsene Wenger'in yardımcılığını yapıyor. (goal)
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