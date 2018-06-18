Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93554
ALTIN
194.201
DOLAR
4.7188
STERLİN
6.2478
EURO
5.4813

Kolombiya'nın rakibi Japonya

Kolombiya ile Japonya 4. randevuda

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:04
Kolombiya'nın rakibi Japonya

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Japonya, H Grubu'nun ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.

4. randevu

Kolombiya ile Japonya, Rusya'da yapacakları maç ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke, bugüne kadar 2'si resmi 1'i özel maç olmak üzere 3 kez karşılaştı. Oynanan 3 maçta Kolombiya 2 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Kolombiya 5 gol atarken, Japonya yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

İlk maç 1994'te

İki takımın rekabetindeki ilk maç 2003'te Fransa'nın Saint Etienne şehrinde oynandı. FIFA Konfederasyon Kupası grup mücadelesini Kolombiya 1-0 kazandı. İkinci karşılaşma ise 2007 yılında Japonya'da oynanan hazırlık mücadelesi oldu. Bu karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

En farklı galibiyet

Kolombiya ve Japonya son olarak Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası grup aşamasında karşılaştı. Kolombiya rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri Jakcson Martinez (2), Cuadrado ve James Rodriguez atmıştı. Japonya'nın, bugüne kadar oynadığı maçlarda Kolombiya'ya tek golünü ise Shinji Okazaki kaydetti.

Kolombiya ve Japonya 6. şampiyonasında

Kolombiya ve Japonya, Rusya'daki şampiyona ile birlikte 6. Dünya Kupası'nı yaşayacaklar. Güney Amerika ekibi, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı. Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvaya da deneyimli teknik adam idaresinde çıkacak. Kolombiya daha önce ise 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.

Japonya da tıpkı rakibi gibi 6. kez bu büyük heyecanı tadacak. Hepsi üst üste olmak üzere 6. şampiyonasını oynayacak Asya ekibi 2 kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı. Japonya, Güney Kore ile birlikte 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıDünya KupasıFutbolJaponyaKolombiya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 3 maç oynanacak
Yarın 3 maç oynanacak
Kombine kart satışları başladı
Kombine kart satışları başladı
Antalya'dan Real'e yıldız yetişecek
Antalya'dan Real'e yıldız yetişecek
Rusya ile Mısır ilk kez karşılaşacak
Rusya ile Mısır ilk kez karşılaşacak
Kamp için Erzurum'a gidecekler
Kamp için Erzurum'a gidecekler
Gençler, 25 Haziran'da toplanıyor
Gençler, 25 Haziran'da toplanıyor
Almanya, Meksika sınırına yaklaşamadı
Almanya, Meksika sınırına yaklaşamadı
Rusya'da Samba yasak
Rusya'da Samba yasak
Diego Maradona özür diledi
Diego Maradona özür diledi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim