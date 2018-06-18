Kolombiya'nın rakibi Japonya

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Japonya, H Grubu'nun ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanacak mücadele 15.00'te başlayacak.

4. randevu

Kolombiya ile Japonya, Rusya'da yapacakları maç ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke, bugüne kadar 2'si resmi 1'i özel maç olmak üzere 3 kez karşılaştı. Oynanan 3 maçta Kolombiya 2 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Kolombiya 5 gol atarken, Japonya yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

İlk maç 1994'te

İki takımın rekabetindeki ilk maç 2003'te Fransa'nın Saint Etienne şehrinde oynandı. FIFA Konfederasyon Kupası grup mücadelesini Kolombiya 1-0 kazandı. İkinci karşılaşma ise 2007 yılında Japonya'da oynanan hazırlık mücadelesi oldu. Bu karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

En farklı galibiyet

Kolombiya ve Japonya son olarak Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası grup aşamasında karşılaştı. Kolombiya rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri Jakcson Martinez (2), Cuadrado ve James Rodriguez atmıştı. Japonya'nın, bugüne kadar oynadığı maçlarda Kolombiya'ya tek golünü ise Shinji Okazaki kaydetti.

Kolombiya ve Japonya 6. şampiyonasında

Kolombiya ve Japonya, Rusya'daki şampiyona ile birlikte 6. Dünya Kupası'nı yaşayacaklar. Güney Amerika ekibi, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı. Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvaya da deneyimli teknik adam idaresinde çıkacak. Kolombiya daha önce ise 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.

Japonya da tıpkı rakibi gibi 6. kez bu büyük heyecanı tadacak. Hepsi üst üste olmak üzere 6. şampiyonasını oynayacak Asya ekibi 2 kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı. Japonya, Güney Kore ile birlikte 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.