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Kombine satışı 14 Mayıs'ta başlıyor

Beşiktaş, gelecek sezon için kombine bilet satışının 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu

11 Mayıs 2018 Cuma 15:45
Kombine satışı 14 Mayıs'ta başlıyor

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının 2018-2019 sezonunda Vodafone Park'ta yapacağı maçları kapsayan kombinelerin satışının saat 11.00'de başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarların kısıtlı sayıdaki kombineleri sadece "www.passo.com.tr" internet sitesinden satın alabileceği kaydedildi. Taraftarların kombineleri sezon içinde 6 maç ile sınırlı olmak koşuluyla bir başkasına transfer etme hakkının bulunduğu da belirtildi. Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonu için belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 5 bin lira

2. kategori: 4 bin 500 lira

3. kategori: 3 bin 500 lira

4. kategori: 3 bin 200 lira

5. kategori: 3 bin lira

6. kategori: 2 bin 750 lira

7. kategori: Bin 450 lira

8. kategori: Bin 350 lira

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 15:58
Anahtar Kelimeler:
Vodafone ParkSporKombine Bilet SatışıFutbolBiletBeşiktaş
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