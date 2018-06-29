Kombinede Ali Koç rüzgarı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonu kombine biletlerine taraftarların ilgisi yüksek.

Sarı-lacivertli ekibin maçlarına yönelik kombine kart yenileme ve değişiklik süreci tamamlanırken, bugünden itibaren kongre üyeleri ile temsilci kulüp üyelerine yönelik öncelikli başlanılan satışlara ilgi ise oldukça yüksek oldu. Öncelik hakkına sahip taraftarlar, kombine kart almak için Ülker Stadı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu.

Kongre üyeleri ile temsilci kulüp üyelerine yönelik öncelikli kombine kart satışları yarın sona erecek. Kombine kartların genel satışına ise 3 Temmuz Salı günü başlanacak.

Taraftarlar, Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra, "www.passo.com.tr" web sitesi üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek.