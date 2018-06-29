Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5807
STERLİN
6.0544
EURO
5.3466

Kombinede Ali Koç rüzgarı

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu kombine biletlerine taraftarların ilgisi yüksek

29 Haziran 2018 Cuma 14:50
Kombinede Ali Koç rüzgarı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonu kombine biletlerine taraftarların ilgisi yüksek.

Sarı-lacivertli ekibin maçlarına yönelik kombine kart yenileme ve değişiklik süreci tamamlanırken, bugünden itibaren kongre üyeleri ile temsilci kulüp üyelerine yönelik öncelikli başlanılan satışlara ilgi ise oldukça yüksek oldu. Öncelik hakkına sahip taraftarlar, kombine kart almak için Ülker Stadı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturdu.

Kongre üyeleri ile temsilci kulüp üyelerine yönelik öncelikli kombine kart satışları yarın sona erecek. Kombine kartların genel satışına ise 3 Temmuz Salı günü başlanacak.

Taraftarlar, Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra, "www.passo.com.tr" web sitesi üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BiletFenerbahçeFutbolKombineSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Negredo, Love ve Lens yolcu
Negredo, Love ve Lens yolcu
Wilshere, Fener yoluna girdi
Wilshere, Fener yoluna girdi
Soldado şampiyonluk istiyor
Soldado şampiyonluk istiyor
Fatura Mesut'a kesiliyor
Fatura Mesut'a kesiliyor
Fellaini, United'da kaldı
Fellaini, United'da kaldı
3,5'a geldi, bedelsiz gitti
3,5'a geldi, bedelsiz gitti
Gomis, taraftara hayran
Gomis, taraftara hayran
Sıra geldi ikinci tura
Sıra geldi ikinci tura
46 yıl sonra karşılaşacaklar
46 yıl sonra karşılaşacaklar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim