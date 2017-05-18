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Kombineler satışa çıktı

Beşiktaş'ta yeni sezon kombineleri satışa çıktı

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Kombineler satışa çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmalar için kombine kartlar satışa sunuldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Arena kombine satış ofisi ve Passolig internet sitesinden satışına devam edilen kombinelere siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bildirildi. Taraftarların sabahın erken saatlerinden itibaren Vodafone Arena'da uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi. Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 250 lira ile 4 bin 750 lira arasında değişiyor.

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