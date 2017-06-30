Kone'ye Süper Lig'ten 3 talip

Türkiye'de ve dünyada transfer çalışmaları hızla devam ederken Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Arouna Kone ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.



beIN Sports Fransa'nın haberine göre, Everton'daki sözleşmesi sona eren Arouna Kone için Süper Lig'den Yeni Malatyaspor Sivasspor ve Osmanlıspor talip oldu. Süper Lig'deki üç ekibin yanı sıra İngiliz ekibi Bolton'ın da renklerine bağlamak istediği golcü oyuncunun yolu Everton ile ayrıldı ve kulüp, geçtiğimiz günlerde Kone ile sözleşme uzatılmayacağını açıkladı. Dört sezon boyunca Everton forması terleten 33 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezonda toplamda yalnızca 9 maçta süre almış ve 2 gol kaydetmişti. Kone, bu maçların hiçbirine ilk 11'de başlamadı. PSV'de yıldızı parlayan Kone daha önce Sevilla, Hannover 96, Levante ve Wigan gibi takımlarda da top koşturmuştu.