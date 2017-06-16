Konfederasyon kupası başlıyor

17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde organize edilecek turnuvada UEFA'dan Rusya, Almanya ve Portekiz, Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) Şili, Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) Kamerun, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonundan (CONCACAF) Meksika, Asya Futbol Konfederasyonundan Avustralya ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu'ndan (OFC) Yeni Zelanda yer alacak.



Başkent Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi kentlerinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 8 takım, 2 grupta mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçında yarın ev sahibi Rusya ile Yeni Zelanda, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 2 futbolcu yer alacak. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma ile Bursaspor'un Avustralyalı oyuncusu Aziz Behich turnuvada mücadele edecek.

2003'te Türkiye de mücadele etti

A Milli Futbol Takımı, 2003'te Fransa'da düzenlenen 4. FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü oldu.

Kupa formatı

FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 2 grupta 8 takım mücadele edecek. A Grubu'nda ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Portekiz, Meksika ve Yeni Zelanda yer alacak. B Grubu'nda ise Almanya, Şili, Kamerun ve Avustralya bulunuyor. Grup maçları sonunda ilk 2'de yer alan takımlar, çapraz eşleşme sonucunda yarı finalde karşılaşacak. Kupada final mücadelesi, 2 Temmuz'da oynanacak. Üçüncülük müsabakası ise aynı gün Moskova'da yapılacak.