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Konoplyanka'dan Aslan'a kötü haber

Galatasaray'ın kanat adaylarından Yevhen Konoplyanka'dan flaş açıklamalar geldi

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Konoplyanka'dan Aslan'a kötü haber

Alman Bild gazetesine konuşan Ukraynalı oyuncu, eski teknik direktörü Weinzierl için söylediği "Korkak" ifadesine açıklık getirdi. Bir milli takım oyuncusu olarak ilk 18'e alınmamın kendisini yaraladığını ifade eden Konoplyanka, "Anlam veremediğim birçok olay vardu. Eğer takıma uymuyorsam problem yok. Ama herhangi bir gerekçe gösterilmeden takımdan kesildiğimi hissettim" ifadelerini kullandı. 

Yeni teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte takıma dönmek istediğini ifade eden Ukraynalı, "Hocanın güvenini hissettiğimde bu beni daha da güçlendiriyor" dedi. Takıma adapte olmak için Almancası'nı geliştireceğini belirten Koonplyanka, "Almanca öğrenmek için büyük bir tutkum var. Ama son birkaç ay benim için kolay geçmedi. O yüzden istediğim kadar öğrenemedim" şeklinde konuştu. beIN Sports, Galatasaray'ın Konoplyanka için Schalke 04'e teklifi ilettiğini iddia etmişti. 
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