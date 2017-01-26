Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

"Konu kapandı, Fener'e gidemez"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "Eto'o konusu kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum." dedi

26 Ocak 2017 Perşembe 12:34
"Konu kapandı, Fener'e gidemez"

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında Samuel Eto'o hakkında çıkan transfer haberlerini yalanlayan Çalımbay, "Eto'o konusu kapandı. Bundan sonra bir şey olacağını zannetmiyorum. Onu konuşmaya bile gerek yok. Biz artık lige odaklandık. Zaten bir haftadan az bir süre sonra transfer dönemi de bitiyor. Yaptığımız 3 transfer var. Bunların yanına 1-2 oyuncuyu katmak istiyoruz ama istediğimiz gibi olmayınca transferi durdurduk. Belki yurt dışından bir tane yerli arkadaşımız gelebilir. O da daha belli değil." diye konuştu.

"Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak"
Ligin ikinci yarısına, aldıkları iki deplasman galibiyetiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok iyi bir bütünlük yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Tek amacımız, geldiğimiz günden beri yakaladığımız mükemmel istikrarı sezon sonuna kadar devam ettirmek. Bütün gayemiz bu. Hedefimiz ilk 10 içerisinde olmak. Neresinde oluruz bilemiyorum ama inşallah iyi bir yerinde oluruz." Çalımbay, gelecek yıl için düşüncelerinin çok farklı olduğunu kaydederek, "Gidişattan, oyuncu arkadaşlarımızdan çok memnunum. Aldığımız iki galibiyetle lig bitmiyor. Daha çok kritik ve önemli maçlar oynayacağız. Ligin altı üstü çok karışık. Baktığınız zaman bütün takımlar transferler yapıyorlar. Kadrolarını güçlendiriyorlar. Her maç, her takım için önemli. Öyle kolay geçecek bir maç bundan sonra oynanmayacak. Biz de bunu biliyoruz ona göre tedbirlerimizi aldık." şeklinde konuştu.

"Lig uzun bir maraton"
Devre arasındaki transferlerin iyi olduğunu ifade eden Çalımbay, bu transferlerden Salih Dursun'un Osmanlıspor karşısında çok seri ve istedikleri şekilde oynadığını, bu oyuncunun takıma faydalı olacağını gösterdiğini söyledi. Rıza Çalımbay, diğer transferlerin de fırsat yakalayacağını aktararak, "Onlara da ihtiyacımız olacak. Lig uzun bir maraton. Önemli olan yakaladığımız istikrarı sonuna kadar sürdürmemiz. Bunu devam ettirmek için de ne olursa olsun çok çalışıp, mücadele edip hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu." ifadelerini kullandı. Hafta sonu yapacakları Antalya derbisinde, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Çalımbay, rakiplerinin ligde çıkışa geçmek istediğini ve karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini bildiklerini dile getirerek, "Bu maçı kazanmak için Osmanlıspor ve Gaziantepspor maçlarındaki oyundan çok daha iyi bir futbol ortaya koymamız gerekiyor. Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak." değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör Çalımbay, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedeflerinin olup olmadığı yönündeki soru üzerine, göreve başladığında sonuncu sırada olduklarını, çok önemli ve kritik maçlar kazandıklarını anımsattı. "Pes etmedik ve buralara kadar geldik. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz." diyen Çalımbay, "Onun için de havaya girdiğimiz falan da yok. Asıl hedefimiz seneye. Şimdi iskelet bir kadro oluşturduk. Seneye birkaç çok iyi takviyeyle bambaşka bir takım olur. O zaman hedefleri daha rahat konuşabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.
Anahtar Kelimeler:
FutbolAntalyasporRıza ÇalımbayBasın Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim