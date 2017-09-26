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Konya Avrupa'da galibiyet istiyor

Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar evindeki maçları seyircisiz oynayan Atiker Konyaspor, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes karşısında taraftar hasretine de son verecek

26 Eylül 2017 Salı 14:03
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Konya Avrupa'da galibiyet istiyor

Süper Lig'de bu sezon evindeki maçları seyircisiz oynayan Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 28 Eylül Perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk edeceği maçta taraftar hasretine de son verecek.

Grubundaki ilk maçında Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek Avrupa'daki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Konya'daki yeni stadında ikinci kez UEFA Avrupa Ligi mücadelesi verecek yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon evinde yaptığı 3 maçta 1 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti. Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes'i yenerse Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ilk UEFA Avrupa Ligi galibiyetine imza atacak. Öte yandan, Süper Kupa finalindeki saha olayları sebebiyle Atiker Konyaspor'un Süper Lig'de 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası bulunuyor. Sezon başından beri takımdan uzak kalan taraftarların Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçında stadyumu doldurması bekleniyor.

"12'nci adamımızla Avrupa'da ilk galibiyetimizi alacağız"

Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Fatih Tınmaz, Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'da bu sezon çıkacakları ikinci maç olması nedeniyle heyecanlı olduklarını ifade eden Tınmaz, "Süper Lig'deki cezamız nedeniyle uzun süredir taraftarlarımızdan yoksun maçlara çıkıyorduk. Ligin 6. haftasına geldik, hala taraftarlarımızla bir araya gelemedik. İnşallah bu maç vesilesiyle taraftarlarımızla bütünleşeceğiz." diye konuştu.

Tınmaz, Vitoria Guimaraes maçının taraftarlar açısından da güzel geçmesini dileyerek, "İnşallah taraftarlarımızın itici gücüyle stadyumu dolduracağız. Konya taraftarını yeniden Türkiye'ye hissettireceğiz." ifadesini kullandı. Maç için stadyuma 42 bin bayrak yerleştireceklerine dikkati çeken Tınmaz, "Bir takım nasıl desteklenir, o gün inşallah bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Biz taraftarımızla bir bütünüz. İnşallah perşembe günü 42 binlik koroyla, 12'nci adamımızla Avrupa'da ilk galibiyetimizi alacağız." dedi.

"Zor süreçten çıktık"

Takım olarak iyi olduklarını, sadece sistem değişikliğinden kaynaklanan bazı aksaklıkların olduğunu vurgulayan Tınmaz, şunları kaydetti: "Fikstürümüzün zor olması nedeniyle Konyaspor olarak zorlu bir süreçten geçiyorduk. Yeni bir takım ve yeni bir hocanın yanı sıra sistem değişikliği de var. Hücum anlayışıyla oynamaya başladık. İnşallah bu zor süreçten çıktık. Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetinin ardından güzel günlerin geleceğine inancımız daha da arttı."

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolPortekizUEFA Avrupa Ligi I GrubuVitoria Guimaraes
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