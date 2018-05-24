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"Konya, başarılı olmayı hak ediyor"

Konyaspor takım kaptanı Ali Turan, "Bu camia her yönüyle ve özellikle de taraftarıyla başarılı olmayı gerçekten hak ediyor" diye konuştu

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:15
"Konya, başarılı olmayı hak ediyor"

Atiker Konyaspor'un takım kaptanı Ali Turan, "İnşallah Atiker Konyaspor olarak bu sezonki sıkıntıları bir daha yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Ali Turan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun kendileri için kötü başladığını, istenmeyen sonuçlarla hiç düşünmedikleri bir şekilde kümede kalma savaşı verdiklerini kaydetti. Taraftarların sezon başından beri karşılıksız verdiği destek ve takımın inanmışlığıyla ligde kalmayı başardıklarını vurgulayan Ali Turan, şunları aktardı: "Geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatıp bu sezona Turkcell Süper Kupa ile başlangıç yapmak bizim adımıza iyi bir durumdu. Ama devamını getiremedik. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere mücadelemize 3 kulvarda devam ettik. Bu durum bizi ister istemez yıprattı. Çoğu maçta rakiplere göre üstün olmamıza rağmen sonuçları alamadık. "

"Sergen Yalçın'ın gelişiyle iyi bir çıkış yakaladık"

İlk yarının ortalarında yaşanan teknik direktör değişikliği ve devre arasında takıma dahil olan oyuncularla çıkış yakalamak istediklerini, ancak bunu gerçekleştiremediklerini aktaran Ali Turan, şunları kaydetti: "Sergen Yalçın hocanın gelişiyle iyi bir çıkış yakaladık. Galatasaray’a kaybettikten sonra oynadığımız 5 maçta gol yemedik. Önemli galibiyetler aldık. Osmanlıspor ve Antalyaspor ile deplasmanda berabere kaldık. Herkes bu beraberliklere tepki gösterdi. Ama hocamızın bize söylediği gibi bu puanların bizi sezon sonunda ligde tutacağına inanıyorduk. Bir an olsun çizgimizden, düşüncemizden ve inancımızdan sapma olmadı. Taraftarlarımız da son haftalarda inanılmaz bir destek verdi. Kritik galibiyetler, rakiplerimizin puan kayıpları ve yapılan planlamalar gerçekleşince Atiker Konyaspor hak ettiği Süper Lig’de kalmış oldu. İnşallah Atiker Konyaspor olarak bu sezonki sıkıntıları bir daha yaşamayız. Çünkü bu camia her yönüyle ve özellikle de taraftarıyla başarılı olmayı gerçekten hak ediyor."

AA

Son Güncelleme: 24.05.2018 15:27
Anahtar Kelimeler:
Takım Kaptanı Ali TuranSpor Toto Süper LigAtiker Konyaspor
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