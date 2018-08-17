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Konya'da iç transferde 3 imza

Konyaspor, iç transferde Selim Ay, Volkan Fındıklı ve Ferhat Öztorun ile yeniden anlaştı

17 Ağustos 2018 Cuma 13:04
Konya'da iç transferde 3 imza

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında oyuncuları Selim Ay, Volkan Fındıklı ve Ferhat Öztorun'un sözleşmelerini yeniledi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Selim Ay ve Volkan Fındıklı'yla 3'er yıllık, Ferhat Öztorun'la ise 2+1 yıllık yeni mukavele imzalandığı duyuruldu.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Osman Koçak'ın, "Uzun süredir beraber oynayan bir kadromuz var. Bu kadroyu bozmadan, küçük dokunuşlarla çok daha büyük başarıları kovalayan bir ekip kurmayı düşünüyoruz. Futbolcularımız Ferhat, Selim ve Volkan ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi yeniledik. Önümüzdeki günlerde iç transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah diğer futbolcularımızla da karşılıklı anlaşıp, rahat bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2018 13:12
Anahtar Kelimeler:
Volkan FındıklıTranfserSelim AyFerhat ÖztorunAtiker Konyaspor
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