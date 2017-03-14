Konya'dan Fener'i ilgilendiren açıklama

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Aykut Kocaman ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Konyaspor Kulübü olarak hiçbir şekilde teknik direktör arayışımız bulunmamaktadır. Bu noktada, hiçbir kişi ya da kurumla herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Büyük taraftarımızın cuma günü yapılacak önemli bir müsabaka öncesinde bu tür haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir."