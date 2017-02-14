Konya'dan sağduyu mesajı

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında karşılaştıkları Antalyaspor maçı öncesi ve sonrasında çıkan olaylara müdahil olanlarla ilgili Konya Emniyet Müdürlüğünün inceleme başlattığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabaka öncesinde, iki şehrin arasında bir süreden beri spor kaynaklı devam eden husumetin önüne geçilmesi, hatta tamamen ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaların tek tek kamuoyunun takdirine sunulduğunu belirtildi. Konyaspor Yönetim Kurulunun bir olumsuzluk yaşanmaması için gereken tüm adımları attığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılması gereken tek şey, localarda misafirimiz olan Antalyaspor başkanı ve yöneticilerinin toplum psikolojisini düşünerek, sorumluluk bilinci içinde hareket etmeleri olacakken, maç sonrası Konyasporlu taraftarlarla önce sözlü tartışma, sonrasında da karşılıklı olarak küçük çaplı fiili olaylar yaşanmıştır. Altını çizerek vurguluyoruz; Konyaspor Yönetim Kurulu olarak, bu olayı tasvip ve kabul etmemiz mümkün değildir."

Kulüp açıklamasında daha sonra şu ifadeler kullanıldı: "Attığımız bütün iyi niyetli adımlara ve husumetin ortadan kaldırılması için yoğun çabalarımıza rağmen, otobüslerde yapılan aramalarda döner bıçakları, palalar, bıçaklar, satırlar gibi çok sayıda delici kesici aletlere rastlanılması Antalyasporlu taraftarların Konya'ya gelirken iyi niyetli olmadıklarının bir göstergesi olmuştur. Emniyetin ve dolayısıyla bizim kayıtlarımızda yer alan fotoğrafları, öfkenin büyümemesi adına yayınlamıyoruz ancak gerek görüldüğü takdirde yayınlamamızın önünde hiçbir engel olmadığını da belirtmek isteriz."

"Üç ayrı noktada taşlandık"

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan ve 3-1 kazandıkları karşılaşma öncesi ve sonrasında, taraftarların otobüslerinin güvenlik zafiyeti nedeniyle üç ayrı noktada taşlandığı ve kafilenin ancak bir gün sonra, bayram sabahı kırık camlarla Konya'ya döndüğü vurgulanan açıklamada şunlar aktarıldı: "Durum böyleyken, yönetim kurulumuz önce resmi sitemizden sağduyu çağrısı yaparak, özellikle sosyal medya üzerinden taraftarların birbirlerine tehdit içerikli mesajlar göndermelerinden uzak durmalarını istemiş, ülke gündemine futbol odaklı yeni sorunların eklenmemesi için hassasiyet telkininde bulunmuştur. Bu çağrının hemen ardından sayın başkanımız 6 Şubat'ta Antalyaspor başkanı sayın Öztürk'ü aramış, emniyetin istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiyi kendisiyle paylaşmış ve Konya'da olay çıkma ihtimalinin sezonun ilk yarısında Antalya'da yaşanan nahoş olaylar nedeniyle yüksek olduğunu iletmiştir."

"Bilet fiyatları uygun hale getirildi"

Görüşmenin ardından 7 Şubat'ta Konya Valisi Yakup Canbolat ile görüşerek, kendisiyle durum değerlendirmesi yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi. "Bu değerlendirme sonrasında her iki şehrin valisinin ortak kararı üzerine yöneticiler ve tribün liderlerinin Akseki'de dostluk yemeğinde bir araya gelmesi sağlanmıştır. Bu yemeğe Konyaspor üst düzeyde katılım sağlamıştır. Başkan yardımcımız Mustafa Oral ve asbaşkanımız Ali Kaya ile taraftar sorumlumuz ve tribün liderlerimiz dostluk yemeğinde hazır bulunmuşlardır. Bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken, diğer taraftan geçmişte yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, deplasman yasağıyla ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında kulübümüzün fikri sorulduğunda, yasağa karşı olduğumuz kararlı bir şekilde yetkililere iletilmiştir." Kulüp açıklaması, "Dostluk yemeğindeki atmosfer bizleri iki şehrin arasındaki husumetin ortadan kaldırılması için umutlandırmıştır. Olumsuz havanın dağılması için Antalyaspor'un isteği üzerine bilet fiyatları deplasman takımı taraftarları için uygun hale getirilmiştir." ifadeleriyle son buldu.