Konya Eto'o'dan vazgeçti

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Eto'o'nun kendi kulübünde yaşadığı sorunlardan dolayı görüşmemizi sonlandırdık. Konyaspor'a yüzde yüz katkı sağlayacak oyuncularla görüşmeye devam ediyoruz. Bu noktada da son aşamaya gelmiş durumdayız." dedi.

Baydar, yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldız oyuncusu Samuel Eto'o ile transfer görüşmelerinde son aşamaya geldiklerini ancak bazı hususlarda anlaşamadıkları için görüşmeleri sonlandırdıklarını söyledi. Alternatif transferler için görüşmelere devam ettiklerini belirten Baydar, şöyle konuştu: "Eto'o'nun kendi kulübünde yaşadığı sorunlardan dolayı görüşmemizi sonlandırdık. Konyaspor'a yüzde yüz katkı sağlayacak oyuncularla görüşmeye devam ediyoruz. Bu noktada da son aşamaya gelmiş durumdayız. İnşallah, bu oyuncuları kadromuza dahil edeceğiz. Taraftarlarımız müsterih olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Akşam ya da yarın öğlene kadar müjdeli haberi taraftarlarımıza vereceğiz."

"Maalesef son aşamada sıkıntılar çıktı"

Baydar, Eto'o ile imza aşamasına kadar geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Eto'o ile görüşmelerimiz son aşamaya geldiğinde zaten çeşitli alternatiflerle görüşmelerimiz devam ediyordu. Eto'o ile son sözler noktasında anlaşamadık. Bu doğrultuda da yeni transferlerimiz için hız kesmeden görüşmeler yapıyoruz. Yine Konyaspor'a yüzde yüz katkı sağlayacak oyuncularla görüşüyoruz. Eto'o ile son aşamaya gelmiştik, ufak tefek şeyler vardı, onları da çözüyorduk, ancak 'Her şey bitti.' derken maalesef son aşamada sıkıntılar çıktı. Anlaşamadık. Eto'o transferini kapattık. Siz belli bir noktaya getiriyorsunuz, birileri bir sorun çıkartıyor ve oyuncunun fiyatı yükseliyor."