Konya, F.Bahçe'ye hazırlanıyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, topla koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 8'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.