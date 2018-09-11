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Konya, F.Bahçe'ye hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

11 Eylül 2018 Salı 14:14
Konya, F.Bahçe'ye hazırlanıyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, topla koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 8'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 11.09.2018 14:28
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigFutbolFenerbahçeAtiker Konyaspor
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