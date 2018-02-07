Konya, Galatasaray maçına hazır

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışmanın ardından açma germe hareketleriyle sona erdi.