Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116008
ALTIN
161.004
DOLAR
3.7807
STERLİN
5.2574
EURO
4.6684

Konya, Galatasaray maçına hazır

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:31
Konya, Galatasaray maçına hazır

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışmanın ardından açma germe hareketleriyle sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanAtiker KonyasporGalatasarayZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet İlhan 3 ay yok
Ahmet İlhan 3 ay yok
Mustafa formayı zorluyor
Mustafa formayı zorluyor
"F.Bahçe'ye üstünlük kurarız"
"F.Bahçe'ye üstünlük kurarız"
"G.Saray, telafi etmek isteyecektir"
"G.Saray, telafi etmek isteyecektir"
Elia, sakatlığı atlattı
Elia, sakatlığı atlattı
Atiba ve Tosic takımla çalıştı
Atiba ve Tosic takımla çalıştı
"G.Saray yenilgiyi asla kabul edemez"
"G.Saray yenilgiyi asla kabul edemez"
Trabzonspor, ikinci yarıda kayıp
Trabzonspor, ikinci yarıda kayıp
Gönderilen hoca sayı 14 oldu
Gönderilen hoca sayı 14 oldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim