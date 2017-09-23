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Konya kendine geldi

Sahasında Akhisarspor'u ağırlayan Konyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:10
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Konya kendine geldi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jonsson, Moke, Skubic, Musa Araz (Dk. 81 Vedat Bora), Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 90 Evouna), Eren Albayrak (Dk. 46 Eze), Fofana

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Soner Aydoğdu, Sissoko (Dk. 59 Hora), Olcan Adın, Serginho, Larsson (Dk. 59 Emnes), Henrique (Dk. 68 Rodrigues)

Goller: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner, Dk. 72 Eze (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Musa Araz, Dk. 38 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), Dk. 44 Ömer Bayram, Dk. 58 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.

15. dakikada Henrique'nin pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Serginho'nun doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada sol kanattan gelişen atakta Eren Albayrak'ın ortasında, Ömer Ali Şahiner'in kale önünde vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Milosevic, Sissoko'dan aldığı topu ceza yayının gerisinden yerden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

42. dakika sağ kanattan topla ceza sahasına giren Henrique'nin vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı karşıladı. Daha sonra defans topu uzaklaştırdı.

45. dakikada Henrique'nin duvar pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Olcan Adın'ın bekletmeden vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde, Olcan Adın'ın ortasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

56. dakikada Musa Araz'ın kullandığı serbest vuruşta, topa yükselen Eze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

72. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fofana'nın pasında, Eze meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

75. dakikada Ömer Bayram'ın ortasında, penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Olcan Adın'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

89. dakikada Eze'nin pasında topa hareketlenen Vedat Bora, kaleci Lukac'ın müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada topun başına geçen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe de çarparak dışarı gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolSüper LigTeleset Mobilya Akhisarspor
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