Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118951
ALTIN
161.062
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2379
EURO
4.6396
banner138

"Konya maçı zor olacak"

Malatyaspor'un defans oyuncusu Doria, "(Atiker Konyaspor karşılaşması) Çok zor bir maç olacak. Artık bugünden itibaren çok sıkı çalışmalıyız. Önümüzdeki maçı kazanmak için neler yapacağımıza karar vermeliyiz" şeklinde konuştu

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:21
"Konya maçı zor olacak"

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı takımın defans oyuncusu Doria, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor karşısında gol attığı için çok sevinçli olduğunu aktardı. Sahaya çok iyi konsantre olarak çıktıklarını ve karşılaşmayı kazandıklarını anlatan Brezilyalı futbolcu, artık Konyaspor karşılaşmasına odaklandıklarını belirterek, "Tabii dışarıda oynayacağız, çok zor bir maç olacak. Artık bugünden itibaren çok sıkı çalışmalıyız. Önümüzdeki maçı kazanmak için neler yapacağımıza karar vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Konya zor maç"

Orta sahanın başarılı ismi Aytaç Kara ise Kardemir Karabükspor maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Her maça ciddi bir şekilde hazırlanarak puan veya puanlar için mücadele ettiklerini vurgulayan Kara, şöyle konuştu: "Malatya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız. Gerçekten ben taraftarlarımıza da Malatyaspor camiasına da teşekkür ediyorum. Oynadığımız maçlarda hiçbir zaman stadı boş bırakmadılar. Konyaspor iyi bir takım. Oyuncu kalitesi olsun, taraftarları olsun, bulunduğu yeri hak etmediklerini düşünüyorum. Biz, kendi mücadelemizi sergiledikten sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

Antrenman

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışması yaptı. Kardemir Karabükspor karşılaşmasında, ayağına darbe alan ve dün çalışmaya katılamayan forvet oyuncusu Adem Büyük antrenmanda yer alırken, sol bek oyuncusu Aly Cissokho ise salonda çalıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporEvkur Yeni MalatyasporFutbolSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pepe, Beşiktaş taraftarına hayran
Pepe, Beşiktaş taraftarına hayran
Medel, oyun stilini anlattı
Medel, oyun stilini anlattı
Özbek, UEFA şifrelerini açıkladı
Özbek, UEFA şifrelerini açıkladı
Karabük hazırlıkları başladı
Karabük hazırlıkları başladı
Sivas, Antalya galibiyeti istiyor
Sivas, Antalya galibiyeti istiyor
Müzede başkanlar zirvesi
Müzede başkanlar zirvesi
Gol sevincine 2 maç ceza
Gol sevincine 2 maç ceza
Kupalarla dolu müze açıldı
Kupalarla dolu müze açıldı
Fenerbahçe avantaj peşinde
Fenerbahçe avantaj peşinde

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim