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Konya'nın Avrupa isteği

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Portekiz temsilcisini kapalı gişe olmasını beklediğimiz karşılaşmada eli boş göndererek, 'Avrupa'da biz de varız' demek istiyoruz" şeklinde konuştu

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:18
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Konya'nın Avrupa isteği

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları karşılaşmada, rakipleri Vitoria Guimaraes'i yenerek, "Avrupa'da biz de varız" demek istediklerini belirtti.

Baydar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, hafta sonu Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu vurguladı. Bu galibiyetin üstüne yeni galibiyetler ekleyerek takımın öz güvenini artırmak istediklerine değinen Baydar, "Tıpkı geçtiğimiz senelerde olduğu gibi içeride ve dışarıda korkulan, tedbir alınan bir takım olacağız." ifadesini kullandı.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria Guimaraes ile oynayacakları maçı da değerlendiren Baydar, şunları kaydetti: "Kazanma alışkanlığımızı yeniden edinebilmek ve futbolcularımızın kendilerine olan güvenlerini kalıcı hale getirebilmek için son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Portekiz temsilcisini kapalı gişe olmasını beklediğimiz karşılaşmada eli boş göndererek, 'Avrupa'da biz de varız' demek istiyoruz. Taraftarımızın büyük desteğiyle hem camiamızı hem de milletimizi sevindirmeyi, gururlandırmayı hedefliyoruz. Perşembe gecesi sahaya çıkacağız ve bize yakışan bir futbol oynayarak istediğimiz sonucu elde edeceğiz." Yeşil-beyazlı taraftarlara da çağrıda bulunan Baydar, maçın son düdüğü çalana kadar taraftarı, Konyaspor'un menfaatleri doğrultusunda kenetlenmeye davet etti.

AA

Son Güncelleme: 25.09.2017 17:28
Anahtar Kelimeler:
Vitoria GuimaraesUEFA Avrupa LigiKonyasporBaşkan YardımcısıAhmet Baydar
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