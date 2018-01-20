Konya, Orkan'ı Beşiktaş'tan aldı

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Orkan Çınar ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan imza töreninde, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Bu hakikaten önemli bir transferdi. Sayın hocamız da bu transferi çok istedi. Kendisinin yeteneği de belli, kumaşı da belli. Bu yüzden Orkan'ı aramızda görmekten dolayı mutluyuz. İnşallah ikinci yarıda takımımızın önemli taşlarından biri olacaktır. Kendisine 'hoş geldin' diyor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Orkan Çınar da Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bana karşı duyduğu güveni hissediyorum. Hocamızla da konuştum, onun da güvenini aldığım için çok mutluyum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Konyaspor'da olduğum için mutluyum. İnşallah bu altı ay her iki taraf için de güzel geçer. Elimden geleni yapacağımdan ve katkıda bulunacağımdan eminim. O yüzden sabırsızlıkla ilk maçı bekliyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çınar'ın Atiker Konyaspor'da 17 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.