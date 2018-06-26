Konya, pazar günü start alıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kamp programı belli oldu.

Atiker Konyaspor'un kurumsal iletişiminden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Pazar günü Kayacık Tesisleri'nde başlayacaklarını, 3 Temmuz Salı gününe kadar da çalışmaları Konya'da sürdüreceklerini belirtti.

Çınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlk olarak teknik heyetimiz ve futbolcularımız sağlık kontrolünden geçecek. Takımımız çalışmalarına 3 Temmuz’a kadar Konya’da devam edecek. 3-16 Temmuz tarihlerinde Bolu-Gerede'de 1. etap hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz. İlk etap sonrası futbolcularımıza kısa süreli izin verilecek. İznin ardından Atiker Konyaspor, hazırlıklarına Hollanda'da devam edecek. İkinci etap hazırlık kampı çalışmalarımız ise 20 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da yapılacak. Takımımızın verimli bir sezon başı kampı geçirebilmesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Kazasız, belasız, sakatlık sorunu yaşamadan kampımızı bitirip, lige hazır hale gelmek istiyoruz."