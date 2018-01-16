Konya, Trabzon'u kupada güldürmedi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, çeyrek finale yükseldi.
İlk maçta sahasında bordo-mavili takımı 1-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, deplasmanda aldığı beraberlikle çeyrek finale çıktı.
21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sol tarafına gelen topu güçlükle çıkardı.
24. dakikada konuk takım öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun pasta, ceza alanı içindeki Bourabia topu kafayla Ömer Ali Şahiner'e çıkardı. Bu futbolcu da ayağına doğru yatan Estaban'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
40. dakikada Olcay Şahan'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın, ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı sağ üst köşeye gelen topu güçlükle kornere gönderdi.
64. dakikada Yatabare'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Vedat Bora'nın kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
80. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. N'Doye'un sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın çeldiği top Rodallega'nın önüne doğru düştü. Bu futbolcu rakibinden sıyrılarak yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
85. dakikada Rodallega'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
AA