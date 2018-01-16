Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114418
ALTIN
163.268
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2296
EURO
4.6507

Konya, Trabzon'u kupada güldürmedi

Trabzonspor, ilk maçta 1-0 yenildiği Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti

16 Ocak 2018 Salı 20:25
29 Okunma
Konya, Trabzon'u kupada güldürmedi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, çeyrek finale yükseldi.

İlk maçta sahasında bordo-mavili takımı 1-0 mağlup eden Atiker Konyaspor, deplasmanda aldığı beraberlikle çeyrek finale çıktı.

21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sol tarafına gelen topu güçlükle çıkardı.

24. dakikada konuk takım öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun pasta, ceza alanı içindeki Bourabia topu kafayla Ömer Ali Şahiner'e çıkardı. Bu futbolcu da ayağına doğru yatan Estaban'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

40. dakikada Olcay Şahan'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın, ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı sağ üst köşeye gelen topu güçlükle kornere gönderdi.

64. dakikada Yatabare'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Vedat Bora'nın kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

80. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. N'Doye'un sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın çeldiği top Rodallega'nın önüne doğru düştü. Bu futbolcu rakibinden sıyrılarak yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

85. dakikada Rodallega'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

AA

Son Güncelleme: 16.01.2018 20:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe, Poko'yu transfer etti
Göztepe, Poko'yu transfer etti
Gençler, Bursa'da turu kaptı
Gençler, Bursa'da turu kaptı
"Ciddi bir sakatlık yaşadım"
"Ciddi bir sakatlık yaşadım"
Başakşehir tur için zorlanacak
Başakşehir tur için zorlanacak
Kartal rövanşa rahat çıkıyor
Kartal rövanşa rahat çıkıyor
Sivas'ın Antalya kampı sona erdi
Sivas'ın Antalya kampı sona erdi
"Sumudica’yı davulla uğurlarız"
"Sumudica’yı davulla uğurlarız"
Muhammed formasına kavuşuyor
Muhammed formasına kavuşuyor
Giggs milli takımı çalıştırıcak
Giggs milli takımı çalıştırıcak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim