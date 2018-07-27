Konya, transfer yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy, takımda eksik görülen bölgelere transfer yapacaklarını belirtti.

Aksoy, yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Arnhem kentindeki kampın devam ettiğini anımsattı. Kampın ikinci etabında Ajax ile oynadıkları hazırlık maçında 1-0 galip geldiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti: "Kamp ciddi anlamda sıkı ve yoğun bir çalışma temposuyla devam ediyor. Takımımız, futbolcularımızın son durumlarını görme açısından bugüne kadarki en ciddi sınavını Ajax'a karşı verdi. Oyuncularımızın maç performansları henüz erken olmasına rağmen sevindirdi. Kampın faydalarını bundan sonra daha çok göreceğiz. 1 Ağustos'ta Hollanda'daki ikinci etap kampımızı tamamlayacağız. Bir günlük izin sonrasında takımımız yeniden Konya'da toplanarak hazırlıklarına devam edecek. Buradaki kamp çalışmalarımız verimli bir şekilde devam ediyor. Umarız lige iyi bir başlangıç yapar ve ilk haftalardaki kağıt üzerinde görünen fikstür avantajını alacağımız sonuçlarla lehimize çevirirsek bu bizim için iyi olur."

"Birkaç bölgeye takviye yapacağız"

Aksoy, transfer çalışmasının sürdüğüne dikkati çekerek, "Eksik görülen bölgelere transferimiz olacak. Umarım önümüzdeki günlerde eksik mevkilere transferlerimizi yapmış oluruz. Transferlerin, kampa yetişmemesi belki taraftarlarımız ve camiamız tarafından olumsuzluk gibi görülebilir ama şu an takımımızın genel kadro iskeleti iyi durumda. Birkaç bölgeye takviye yapacağız. Bunlarla beraber de inşallah lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.