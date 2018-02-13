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Konya'ya Beşiktaş taraftarı alınmayacak

Süper Lig’de bu hafta oynanacak olan Konyaspor - Beşiktaş maçına misafir takım taraftarının alınmayacağı açıklandı

13 Şubat 2018 Salı 15:55
Konya'ya Beşiktaş taraftarı alınmayacak

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçına misafir takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Atiker Konyaspor’dan yapılan açıklamada, 2017-2018 futbol sezonu başlamadan önce yapılan güvenlik toplantıları sonrasında Süper Lig’de oynanacak bazı karşılaşmaların riskli kategoriye alınarak karşılıklı olarak taraftarlara deplasman yasağı getirildiği hatırlatılarak, “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 4/1. Maddesi ve 22.12.2012 tarih ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 5/1. Maddesi hükümleri gereği 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü İl Güvenlik Kurulunca yapılan toplantı sonrasında Atiker Konyaspor’un kendi evinde ve deplasmanda üç takımla oynayacağı müsabakalarda rakip takım taraftarlarının müsabakalara alınmaması yönünde karar verilmiştir. Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmaları bu çerçevede yer aldığı için, Süper Ligin ilk yarısında 5. haftadaki Beşiktaş- Atiker Konyaspor maçında taraftarımız tribünde yer almamıştır. Yine Alanyaspor ile sezonun ilk yarısında evimizde oynadığımız maçta Alanyaspor taraftarı tribünlere alınmamış, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynadığımız müsabakada da bu karar doğrultusunda taraftarımız Alanya’ya gitmemiştir. Süper Ligin 12. Haftasında oynanan Atiker Konyaspor- Antalyaspor maçında da aynı hükümler uygulanmıştır. 16 Şubat 2018 Cuma akşamı Konya’da oynanacak Atiker Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında da İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım taraftarı alınmayacaktır” denildi.

AA

Son Güncelleme: 13.02.2018 15:58
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