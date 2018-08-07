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Konya'ya Perulu orta saha

Konyaspor, Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado'yu kadrosuna kattı

07 Ağustos 2018 Salı 13:57
Konya'ya Perulu orta saha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, geçen sezon Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Perulu orta saha oyuncusu Paolo Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Osman Koçak, transfer dönemi içerisinde önemli isimleri takıma kazandırdıklarını belirtti.

Gerçekleştirilen önemli transferlerden birinin de Paolo Hurtado olduğunu aktaran Koçak, şunları kaydetti: "Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Ancak taraftarlarımız imzanın bu saate kadar uzamasının haklı sebepleri olduğunu mutlaka değerlendireceklerdir. Sonuç itibarıyla karşılıklı olarak her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun."

Perulu 28 yaşındaki futbolcu Hurtado ise daha önce Konyalı taraftarların karşısına çıktığını hatırlatarak, bu imzanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Şimdi ise Konyaspor taraftarı için ter dökeceğini vurgulayan Hurtado, "Artık Konyaspor'dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 07.08.2018 14:02
Anahtar Kelimeler:
TransferSÜPERLİGPaolo HurtadoFutbolAtiker Konyaspor
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