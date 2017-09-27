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Konya'ya Portekizli rakip

Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçında, yarın sahasında Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:43
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Konya'ya Portekizli rakip

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maç TRT ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.  UEFA Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Yeşil-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Olympique Marsilya'ya 1-0 yenildi.

I Grubu'nun 2. haftasındaki diğer maçta Avusturya temsilcisi Salzburg, Olympique Marsilya'yı ağırlayacak.

AA

Son Güncelleme: 27.09.2017 16:48
Anahtar Kelimeler:
Ikinci MaçI GrubuUEFA Avrupa LigiVitoria GuimaraesAtiker KonyasporFutbol
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