Konya, Yatabare'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor'da forma giyen Malili futbolcu Mustapha Yatabare'yi kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, forvet oyuncusu Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Takımın devre arası kamp hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'daki otelde, asbaşkan Mehmet Günbaş ile bir araya gelen Mustapha Yatabare ile her konuda anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, golcü oyuncunun kendisini Atiker Konyaspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı bildirildi.