Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.945
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2570
EURO
4.7035
banner138

Konya yeni başlangıç istiyor

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, "Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz ve üst sıralara tırmanabilmemiz için skor ne olursa olsun müsabakanın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi

02 Mart 2018 Cuma 16:30
Konya yeni başlangıç istiyor

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'la yapılacak karşılaşmanın, takımları için yeni bir başlangıç olacağına inandığını belirtti.

Ahmet Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz ve üst sıralara tırmanabilmemiz için skor ne olursa olsun müsabakanın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu maç bizim için yeni bir başlangıç olacak." ifadesini kullandı.

Atiker Konyaspor'un zor bir dönemden geçtiğini, sıkıntıları kulüp ve taraftar iş birliğiyle aşacaklarını vurgulayan Baydar, geçmişte olduğu gibi zorlukların üstesinden gelebileceklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Şimdi yeni bir başlangıç yapmak için önümüzde zorlu bir karşılaşma var. Oyuncularımızın üstün gayreti, taraftarımızın desteğiyle pazar günü oynayacağımız maçtan alnımızın akıyla çıkacağımızdan şüphemiz yok. Evkur Yeni Malatyaspor'u yenip hepimiz için bambaşka bir sayfa açmak istiyoruz. Bu sene hakem hatalarından canımız çok yandı. Birçok maçta skoru direkt etkileyen kararlar yüzünden puan kayıpları yaşadık. Ne biz bu durumdan şikayetçi olalım ne de rakiplerimiz. Bu yüzden herkesin azami derecede dikkatli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Artık ligin boyu kısaldı. Yapılacak her hata sıralamaları doğrudan değiştirecek ve bu, kulüplerin, şehirlerin kaderini etkileyecek. Dolayısıyla hiç kimsenin hata yapma lüksü kalmamıştır."

Pazar günü iyi futbol oynayıp sahadan iyi bir skorla ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Baydar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Hafta içinde yaptığımız açıklamalarda olduğu gibi müsabakanın gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlıyoruz. Bu vesileyle Konyaspor Passolig kartı bulunan 125 bin sporseverden, hem takımıza hem de Afrin'de vatanımızın bekası için çarpışan Mehmetçik'imize destek olmak isteyenleri, Büyükşehir Belediye Stadyumu'na davet ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporAtiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ve Basın Sözcüsü BaydarYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbinin faturası ağır olacak
Derbinin faturası ağır olacak
Okan Buruk Kadıköy'de yok
Okan Buruk Kadıköy'de yok
Karabük, G.Saray maçına hazır
Karabük, G.Saray maçına hazır
Annem, Türkiye için oynamamı istedi
Annem, Türkiye için oynamamı istedi
Kulüpler Yasası yolda
Kulüpler Yasası yolda
Tahkim artık son merci değil
Tahkim artık son merci değil
Rize liderlik için oynayacak
Rize liderlik için oynayacak
"Eski Dia'yı izletmek istiyorum"
"Eski Dia'yı izletmek istiyorum"
Aslan liderliği bırakmayacak
Aslan liderliği bırakmayacak

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim