Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94437
ALTIN
194.102
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2348
EURO
5.4729

"Konyalı gençlere önem vereceğiz"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Renklibay, "Konyalı gençlerimize önem vereceğiz ve onlardan en iyi şekilde yararlanmanın yollarını arayacağız. Amacımız çok sayıda Konyalı genç yeteneği profesyonel takımımıza kazandırmak olacak" dedi

19 Haziran 2018 Salı 17:07
"Konyalı gençlere önem vereceğiz"

Konyaspor Kulübünün altyapı, spor okulları ve amatör branşlardan sorumlu başkan yardımcısı Zahir Renklibay, Konya genelinde yetenekli genç futbolcuları profesyonel takıma kazandırmak istediklerini belirtti.

Renklibay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, özellikle Konyalı gençlere önem vereceklerini ve mevcut potansiyelden en iyi şekilde faydalanacaklarını kaydetti. Göreve gelir gelmez sorumlu olduğu alanla ilgili çalışmalara başladığını belirten Renklibay, şöyle devam etti: "Öncelikle tesislerimizdeki eksiklikleri tespit ettik. Altyapı, spor okulları ve amatör branşlarımızda yeni dönem çok farklı olacak. Bir süreden beri tesislerle ilgili çalışmalar yapıp, not alıyoruz. Bu çerçevede tesislerimizin daha verimli hale getirilmesi ve üst düzeyde fayda sağlanabilmesi için yoğun bir çalışma trafiğine girdik. Saraçoğlu'ndaki tesislerimizde Atiker Konyaspor'umuz ile pilot takımımız Anadolu Selçukspor'umuzun altyapısını birleştirip burada çok daha sağlıklı bir ortam hazırlayacağız."

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak hareket ederek yeni bir sahayı altyapılarının hizmetine sunabilmek için çalışmalara başladıklarını aktaran Renklibay, "Bununla birlikte altyapıların var oluş amacı, gençlerimizin sağlıklı ve ufku geniş bireyler olarak topluma kazandırılmasının yanı sıra elbette profesyonel takımlara futbolcu yetiştirmektir. Bunun için burada görev yapacak antrenör arkadaşlarımızın seçimi konusunda titiz bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenör seçiminde liyakata önem vereceklerinin altını çizen Renklibay, "Bu konuda son derece hassas davranacağız. Antrenör yapılanmasının ardından Konya genelinde amatör kulüplerimizin bütün yaş gruplarında forma giyen gençlerimizle ilgili taramalara başlayıp yıl sonuna kadar bu çalışmalara devam edeceğiz. Kısacası Konyalı gençlerimize önem vereceğiz ve onlardan en iyi şekilde yararlanmanın yollarını arayacağız. Amacımız çok sayıda Konyalı genç yeteneği profesyonel takımımıza kazandırmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Renklibay, şimdiye kadar "Konyalı gençleri profesyonel takımlara kazandıracağız" sözlerinin zaman zaman dillendirildiğini ancak bu konuda kendilerinin daha kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolKonyaspor KulübüSpor Toto Süper LigZahir Renklibay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'dan tarihi galibiyet
Japonya'dan tarihi galibiyet
Fenerbahçe'ye rekorlarla veda etti
Fenerbahçe'ye rekorlarla veda etti
Rize, Özgür'ü gönderdi
Rize, Özgür'ü gönderdi
Atletico'da 3 imza
Atletico'da 3 imza
Da Silva kararını vermedi
Da Silva kararını vermedi
Aslan'dan E-spor iş birliği
Aslan'dan E-spor iş birliği
Erzurum ve Hollanda'da kamp yapacaklar
Erzurum ve Hollanda'da kamp yapacaklar
Yiğido, 2 Temmuz'da toplanıyor
Yiğido, 2 Temmuz'da toplanıyor
Heyecan 3 maçla sürecek
Heyecan 3 maçla sürecek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim