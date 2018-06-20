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Konyaspor, Çalımbay ile anlaştı

Konyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi başladı

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:09
Konyaspor, Çalımbay ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Konyaspor Kulübünün kurumsal iletişimden sorumlu asbaşkanı Recep Çınar, yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştıklarını belirtti. Çınar, "Rıza Çalımbay ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardık. İnşallah hocamız yarın Konya'ya gelecek ve ertesi gün de imzaları atacağız. Rıza hoca, görüşmelerimizde transfer konusunda belirli bölgelere 3-4 takviye yapılmasını istedi. Atiker Konyaspor'umuzun da Rıza hocanın da hedefi başarılı olmak. Yani hedef, Konyaspor'u sadece ligde tutmak değil, ilk 5'in içerisine sokabilmek." diye konuştu.

Öte yandan, Fenerbahçe ile yolları ayrılan Aykut Kocaman ile görüşmek istediklerini ancak kendisinin hiçbir takımı çalıştırmayacağını öğrendikleri için teknik direktör arayışını hızlandırdıklarını ifade eden Çınar, şunları kaydetti: "Açıkcası Aykut Kocaman beklendi. Aykut hoca telefonlarını kapatınca anlaşıldı ki Konya'ya gelmiyor. Sadece Konyaspor değil, hiçbir kulübü çalıştırmayacağı anlaşıldı. Ocak ayına kadar dinleneceği söylendi. Biz de zaman kaybetmemek için Rıza hocaya yöneldik. İnşallah Rıza Çalımbay camiamız için hayırlı olur. Konya, hocamıza sahip çıkıp destek verirse Konyaspor yeni sezonda inşallah başarılı olacaktır."

Diğer yandan yeşil-beyazlı kulüp, yayımladığı mesajla eski teknik heyete teşekkür etti. Kulüp açıklamasında, "Atiker Konyaspor'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan teknik direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır. Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:16
Anahtar Kelimeler:
TransferSpor Toto Süper LigRıza ÇalımbayRecep ÇınarFutbolAtiker Konyaspor
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