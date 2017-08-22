Konyaspor'da ByLock istifası

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, görevinden istifa etti. Ahmet Şan, kulübün internet sitesinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Büyük Türk milletine ve Konyaspor camiasına arzımdır. 54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Hayat insanı kimi zaman büyük başarılarla, kimi zaman da büyük dertlerle sınar. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyaspor'uma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım Konyaspor Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Hayatımın her döneminde duanın gücüne çok inandım. Dualarınızla imkansız denilen başarıları hep birlikte hak ederek kazandık. Sizlerden istirhamım, mübarek dualarınızı şahsımın üzerinden eksik etmemenizdir."



Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın, dün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, " ByLock " kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu.

Konyaspor'da başkanlığın en güçlü adayı Fatih Yılmaz

ByLock nedeniyle ifadesi alınan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, yaşanan sürecin ardından görevinden istifa etti. İstifa sonrası Konyaspor Yönetim Kurulu, kendi içerisinden bir ismi başkanlık koltuğuna oturtacak. En güçlü aday ise, ikinci başkan konumundaki Fatih Yılmaz. Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ByLock nedeniyle ifade verdi ve ardından yaşanan süreçle birlikte başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gündeme bir anda bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Atiker Konyaspor'daki belirsizliğin nasıl sonuçlanacağı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda genel kurul yaparak yeni yönetimini seçen yeşil-beyazlı takım, yeni başkanını da mevcut yönetim içinden seçecek. Ahmet Şan'ın başkanlığında İkinci Başkan olarak görev yapan Fatih Yılmaz'ın, yönetim kurulu kararıyla başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

"Konyaspor'a zarar vermek istemiyorum"

Yönetim Kurulu'yla bir görüşme yaparak istifasını açıklayan Ahmet Şan'ın, Konyaspor'a zarar gelmemesi için ayrılmak istediğini ifade ettiği öğrenildi. Ahmet Şan'ın, yönetim kurulunun birlikte hareket etme teklifine karşın "Konyaspor'a zarar gelmemesi için bu durumdan aklanana kadar görevimden ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı, bu açıklamanın ardından da istifa ettiği öğrenildi.