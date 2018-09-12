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Konyaspor'dan örnek davranış

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, "Her zaman her şey para değildir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte öncelikle otizmle ilgili farkındalığı artırmak ve yanı sıra SOBE'de eğitim gören kardeşlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız için camiamız adına bir şeyler yapmak istedik" ifadelerini kullandı

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:19
Konyaspor'dan örnek davranış

Konyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapılacak maçın hasılatını, otizmli çocuklara bağışlama kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, özellikle Anadolu kulüpleri için tribün gelirleri açısından önemli karşılaşmalar arasında yer alan Fenerbahçe maçıyla ilgili Konyaspor Yönetim Kurulu olarak önemli bir karar alındığı belirtildi.

Alınan karar gereği müsabakanın masrafları çıktıktan sonra kalan hasılatın tamamının Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfına (SOBE) bağışlanacağı bildirilen açıklamada, "Daha önce birçok kulüp genellikle kupa maçlarında ve hasılatın belirli düzeyde kaldığı müsabakalar için benzer kararlar almış ve bahse konu dernek, kurum, kuruluş ve kişilere destek olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmişti. Ancak Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu'muz, Başkanımız Hilmi Kulluk’un önerisiyle sıra dışı bir karar alarak en çok gelirin elde edileceği müsabakalardan biri olan bu müsabakanın hasılatını otizmli bireylerin eğitiminde kullanılmasını kararlaştırdı." denildi.

Başkan Kulluk: "Her zaman her şey para değildir"

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Anadolu kulüpleri için bu tür maçlar son derece önemlidir. Hasılat diğer karşılaşmalara göre daha fazladır ve birçok kulübün bazı ihtiyaçlarını giderme adına önemlidir. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Ancak her zaman her şey para değildir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte öncelikle otizmle ilgili farkındalığı artırmak ve yanı sıra SOBE’de eğitim gören kardeşlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız için camiamız adına bir şeyler yapmak istedik. Hedefimiz; sadece bir tek çocuğumuz olsa dahi, onun gelişimine katkı sağlamak ve geride kalan hayatının daha yaşanılabilir, daha konforlu olabilmesi adına yürüdükleri meşakkatli yolda küçücük de olsa pay sahibi olmaktır."

Süper Lig'deki Atiker Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi, pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2018 14:44
Anahtar Kelimeler:
SOBEOtizmKararıHilmi KullukFenerbahçeBaşkanıBağışlamaAtiker Konyaspor
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