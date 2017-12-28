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Konyaspor forvet alacak

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, "Premier Lig'den de denk gelirse almak isteriz. Bizim şu an tek düşüncemiz; gol sorunumuzu çözecek bir oyuncu transferi yapmak. Taraftarımızı da heyecanlandıracak santrfor arayışı içerisindeyiz. Çünkü taraftarımız her zaman bizim 12. gücümüz oldu" şeklinde konuştu

28 Aralık 2017 Perşembe 11:04
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Konyaspor forvet alacak

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un kulüp başkanı Fatih Yılmaz, taraftarları heyecanlandıracak bir forvet oyuncusu transfer etmek istediklerini söyledi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısında genel olarak bakıldığında iyi futbol oynadıklarını ifade etti. Atiker Konyaspor'un, oynadığı futbolu herkese benimsettiğini belirten Yılmaz, "Genel olarak baktığımızda sezona iyi başlamadık. Turkcell Süper Kupa'yı aldık. Kupayı almamızla maalesef 5 maçlık seyircisiz oynama cezası yedik. Bunun yanı sıra 7 maçta hakem hataları ile karşılaştık. Yani neredeyse ligin yarısında hakem hatalarıyla karşı karşıya kalmışız." diye konuştu.

Yılmaz, seyircisiz oynama cezasının kendilerini çok etkilediğine dikkati çekerek, "Geçen sene ve önceki sene Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda ligin en fazla seyircisi olan takım bizdik. 5 maçlık ceza maalesef taraftarımızı soğuttu, aramızda ciddi bir kopukluk oldu. Yani Süper Kupa'yı almak güzeldi ama getirisi bize çok ağır oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ciddi takviyeler yapmamız gerekiyor"

İkinci yarı için takıma mutlaka takviye yapacaklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Hocamızla görüşüyoruz. Raporları doğrultusunda özellikle uç bölgeye ciddi takviyeler yapmamız gerekiyor. Çünkü bu takım ileri gidiyor, ceza sahasına giriyor. En kötü maçımız Bursaspor maçıydı. 3-0 yenildiğimiz maçtı. O maçta bile yüzde 70 oranında oynadık. 20 tane orta yaptık. 12 tane şut çektik ama gol olmadı. Bunun en önemli nedeni ise santrfor eksikliğimiz. Bunu giderdiğimiz zaman bu takım yukarılara çok hızlı çıkacak ve ligi ilk 10 içerisinde bitireceğiz diye düşünüyorum."

Transferde daha çok Türkiye liginden arayış içerisinde olduklarını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Premier Lig'den de denk gelirse almak isteriz. Bizim şu an tek düşüncemiz; gol sorunumuzu çözecek bir oyuncu transferi yapmak. Taraftarımızı da heyecanlandıracak santrfor arayışı içerisindeyiz. Çünkü taraftarımız her zaman bizim 12. gücümüz oldu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarımızın arkasında hep taraftarımız vardı. Onlara her zaman saygı duyuyoruz ve desteklerini bekliyoruz."

"Taraftarı heyecanlandıracak bir forvet almak istiyoruz"

Yılmaz, tribünlerin dolu olmasının futbolcuları daha da hırslandırdığına işaret ederek, "Takımımız çok iyi oynuyor, iyi bir forvetle bu takımı üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Türkiye liginin en iyi 5 takımından birisiyiz ama yerimiz maalesef burası olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporForvetKulüp Başkanı Fatih Yılmaz
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